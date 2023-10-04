Военнослужащего ВСУ заочно осудили за приказ расстрелять гражданскую машину
Суд в ДНР заочно приговорил командира 2-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Чоловского к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что военный отдал приказ об убийстве мирного жителя. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру ДНР.
Военнослужащего признали виновным в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
По данным следствия, Чоловский, находясь в марте 2022 года на боевой позиции в Мариуполе, получил данные от подчиненных о передвижении гражданского авто и приказал расстрелять транспортное средство из автоматов. После этого украинские военные выполнили приказ.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению старшего наводчика 23-го отряда Госпогранслужбы Украины Дениса Гангалу за расстрел беженцев, пытавшихся покинуть Мариуполь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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