Военнослужащего ВСУ заочно осудили за приказ расстрелять гражданскую машину

Военнослужащего признали виновным в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

По данным следствия, Чоловский, находясь в марте 2022 года на боевой позиции в Мариуполе, получил данные от подчиненных о передвижении гражданского авто и приказал расстрелять транспортное средство из автоматов. После этого украинские военные выполнили приказ.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению старшего наводчика 23-го отряда Госпогранслужбы Украины Дениса Гангалу за расстрел беженцев, пытавшихся покинуть Мариуполь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

