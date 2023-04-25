Военнослужащего из Ростовской области посадили на 14 лет за госизмену
25 апреля 202313:56
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ефрейтора Илью Трачука виновным по делу о госизмене и незаконном доступе к гостайне, сообщает ТАСС.
По решению суда мужчина был лишён воинского звания и приговорён к 14 годам колонии строгого режима. Отмечается, что материалы дела содержат гриф «секретно», поэтому слушалось оно в закрытом режиме.
Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки к законопроекту об ужесточении ответственности за госизмену до пожизненного лишения свободы, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru