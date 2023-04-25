Военнослужащего из Ростовской области посадили на 14 лет за госизмену

По решению суда мужчина был лишён воинского звания и приговорён к 14 годам колонии строгого режима. Отмечается, что материалы дела содержат гриф «секретно», поэтому слушалось оно в закрытом режиме.

Ранее депутаты Госдумы поддержали поправки к законопроекту об ужесточении ответственности за госизмену до пожизненного лишения свободы, сообщает RT.

