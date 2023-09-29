Военкор Сладков: ВСУ совершили покушение на мэра Горловки Приходько

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили покушение на мэра Горловки (ДНР) Ивана Приходько. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

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По его словам, Приходько остался жив. ВСУ пытались ликвидировать мэра Горловки, ударив из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Спецслужбы Украины покушались на Приходько четыре раза. В апреле 2023 года Киев пытался убить мэра, когда он находился в кафе.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ погибли трое жителей Горловки. Повреждения получило здание молочного завода, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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