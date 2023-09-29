Военкор Сладков: ВСУ совершили покушение на мэра Горловки Приходько
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили покушение на мэра Горловки (ДНР) Ивана Приходько. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
По его словам, Приходько остался жив. ВСУ пытались ликвидировать мэра Горловки, ударив из реактивной системы залпового огня HIMARS.
Спецслужбы Украины покушались на Приходько четыре раза. В апреле 2023 года Киев пытался убить мэра, когда он находился в кафе.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ погибли трое жителей Горловки. Повреждения получило здание молочного завода, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru