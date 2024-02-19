Военкор Коц заявил, что ему неизвестно о задержании брата с марихуаной в Москве

«Я не знаю ничего, я в Авдеевке», — сказал он «Газете.Ru».

Как сообщал Telegram-канал Baza, военкора Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве. По данным издания, на неизвестное лицо, продавшее ему наркотик, намерены возбудить уголовное дело по статье о торговле запрещенными веществами. Сам Андрей Коц отказался комментировать журналистам ситуацию и не подтвердил своего задержания.

Ранее в Дагестане по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере задержали сотрудника МВД, передает «Радиоточка НСН».

