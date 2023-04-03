Военкор Коц назвал имя вербовщика Треповой

Военный корреспондент Александр Коц назвал имя предполагаемого вербовщика Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в причастности к теракту в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

«По предварительной информации, Трепова была завербована небезызвестным провокатором Романом Попковым, которого в своё время вышвырнули из партии Лимонова», - написал Коц в Telegram.