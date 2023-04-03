Военкор Коц назвал имя вербовщика Треповой
Военный корреспондент Александр Коц назвал имя предполагаемого вербовщика Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в причастности к теракту в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский
«По предварительной информации, Трепова была завербована небезызвестным провокатором Романом Попковым, которого в своё время вышвырнули из партии Лимонова», - написал Коц в Telegram.
При этом он назвал «другом Попкова» участника нападения диверсантов на Брянскую область Дениса Капустина.
Попков является бывшим лидером московского отделения Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, признанной экстремистской и запрещенной в России.
В результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля, где проводил мероприятие Татарский, сам военкор погиб, еще более 30 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Тарифы для всех авиакомпаний повысил аэропорт Внуково
- Военкор Коц назвал имя вербовщика Треповой
- Эрдогану подарили первый турецкий электрокар
- В Госдуме ответили на слова Зеленского о выводе российских войск
- ОПЕК+ назвал объём добровольного сокращения добычи нефти
- Собянин: Новые объекты около ЦКАД помогут создать тысячи рабочих мест
- «Химки» расторгли контракт с главным тренером Гогниевым
- Россия приостановит выплату взносов в ПА ОБСЕ
- СК РФ признал терактом убийство военкора Татарского
- «Похороним»: Аксёнов ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru