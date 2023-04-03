Военкор Коц назвал имя вербовщика Треповой

Военный корреспондент Александр Коц назвал имя предполагаемого вербовщика Дарьи Треповой, задержанной по подозрению в причастности к теракту в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский

«По предварительной информации, Трепова была завербована небезызвестным провокатором Романом Попковым, которого в своё время вышвырнули из партии Лимонова», - написал Коц в Telegram.

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При этом он назвал «другом Попкова» участника нападения диверсантов на Брянскую область Дениса Капустина.

Попков является бывшим лидером московского отделения Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, признанной экстремистской и запрещенной в России.

В результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга 2 апреля, где проводил мероприятие Татарский, сам военкор погиб, еще более 30 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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ТЕГИ:Владлен ТатарскийТеракт

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