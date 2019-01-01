Происшествия
Во Франции фиксируют новые температурные рекорды
28 июня21:04
Самая высокая температура на территории Франции за всю историю наблюдений была зафиксирована в южном городе Галларг-ле-Монтюё, где термометры показали 45,9 градусов, передает ТАСС.
Это уже третье сообщение об историческом максимуме за сутки.
Накануне государственная метеослужба ввела высший красный уровень тревоги из-за жары в четырех департаментах на юге страны. Еще в 75 департаментах сохраняется повышенный уровень опасности.
В связи с аномальным зноем закрыты более 200 школ.
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ТЕГИ:Франция
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