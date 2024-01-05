Власти: Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Он также объяснил появление дыма в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт. По его словам, это российские военные используют табельные средства маскировки.

Также временно остановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

Ранее средства ПВО сбили над Белгородской областью 10 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет RT. Из-за взрыва снаряда у многоэтажного дома в нескольких квартирах были выбиты окна, повреждены свыше 30 автомобилей.

