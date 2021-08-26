Власти США подтвердили гибель 12 американских военных при взрывах в Кабуле
При взрывах в Кабуле погибли 12 военнослужащих США, еще 15 были ранены. Соответствующее заявление сделал еще глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, передает «Интерфакс».
Террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) взяли на себя ответственность за взрывы. По данным Маккензи, два взрыва были произведены двумя террористами-смертниками группировки.
Генерал также отметил, что несмотря на взрывы эвакуация людей из аэропорта Кабула продолжается. Кроме того, Маккензи опроверг предположения о том, что талибы намеренно не препятствовали терактам. По его словам, они заинтересованы в скорейшем завершении эвакуации.
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