Власти США подтвердили гибель 12 американских военных при взрывах в Кабуле

При взрывах в Кабуле погибли 12 военнослужащих США, еще 15 были ранены. Соответствующее заявление сделал еще глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, передает «Интерфакс».

Террористы "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) взяли на себя ответственность за взрывы. По данным Маккензи, два взрыва были произведены двумя террористами-смертниками группировки.

Генерал также отметил, что несмотря на взрывы эвакуация людей из аэропорта Кабула продолжается. Кроме того, Маккензи опроверг предположения о том, что талибы намеренно не препятствовали терактам. По его словам, они заинтересованы в скорейшем завершении эвакуации.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:АфганистанСША
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