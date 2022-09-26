Власти окажут помощь родным погибших и пострадавших при стрельбе в Ижевске

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал стрельбу в школе №88 в Ижевске «бесчеловечной и жестокой акцией», сообщает РИА Новости.

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По его словам, произошла огромная трагедия, погибли дети и сотрудники, получили ранения ученики.

«Все страна скорбит вместе с вами. Искренне соболезную и желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Безусловно, будет оказана вся необходимая помощь родным погибших и пострадавшим», - заключил Комаров.

Ранее неизвестный мужчина устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске. В Следственном комитете заявили, что погибли 13 человек, в том числе семеро детей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:СтрельбаШколаНападениеИжевск
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