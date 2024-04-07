Власти Курганской области объявили эвакуацию из-за паводка

Причиной названо значительное увеличение сброса воды в Костанайской области Казахстана. Подтопление и затопление возможно в более 60 населенных пунктах Курганской области, заявили власти региона.

В пресс-службе отметили, что в условиях повышенной готовности эвакуация является обязанностью жителей подтапливаемых территорий.

В воскресенье, 7 апреля, глава МЧС Александр Куренков прибыл в город Орск Оренбургской области, где ранее произошло несколько прорывов дамбы. Руководитель ведомства назвал ситуацию критической, передает «Радиоточка НСН».

