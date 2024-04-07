Власти Курганской области объявили эвакуацию из-за паводка
В Курганской области началась эвакуация более 60 населенных пунктов в связи с паводком, сообщила пресс-служба правительства региона.
Причиной названо значительное увеличение сброса воды в Костанайской области Казахстана. Подтопление и затопление возможно в более 60 населенных пунктах Курганской области, заявили власти региона.
В пресс-службе отметили, что в условиях повышенной готовности эвакуация является обязанностью жителей подтапливаемых территорий.
В воскресенье, 7 апреля, глава МЧС Александр Куренков прибыл в город Орск Оренбургской области, где ранее произошло несколько прорывов дамбы. Руководитель ведомства назвал ситуацию критической, передает «Радиоточка НСН».
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