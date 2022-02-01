Власти Красноярского края окажут помощь семье застреленного солдата-срочника

Глава Красноярского края Александр Усс распорядился оказать материальную помощь семье застреленного сослуживцем в Подмосковье солдата-срочника Владислава Волкова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

После стрельбы в воинской части Подмосковья возбуждено уголовное дело

В сообщении говорится, что соответствующее поручение дано администрации губернатора и министерству социальной политики Красноярского края.

Инцидент произошел 31 января. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что контрактник, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате смертельное ранение получил находящийся рядом военнослужащий.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:СтрельбаВооруженные Силы РФМосковская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры