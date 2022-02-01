Власти Красноярского края окажут помощь семье застреленного солдата-срочника
Глава Красноярского края Александр Усс распорядился оказать материальную помощь семье застреленного сослуживцем в Подмосковье солдата-срочника Владислава Волкова, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что соответствующее поручение дано администрации губернатора и министерству социальной политики Красноярского края.
Инцидент произошел 31 января. В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что контрактник, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате смертельное ранение получил находящийся рядом военнослужащий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации для людей старше 50 лет
- СМИ: Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении
- Власти Красноярского края окажут помощь семье застреленного солдата-срочника
- Джонсон не увидел деэскалации на границах Украины
- Голикова заявила, что россияне смогут получать поддержку по одному заявлению
- В ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона»
- В Балашихе наледь упала на женщину с детьми
- Иммунолог рассказал о факторах точности ПЦР-тестов
- Burger King попросил Минпромторг отменить эмбарго на импортный сыр
- В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для детей с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru