Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета в Алма-Ате

Ранее НСН писала, что житель Казахстана Асхат Утепов рассказал, что должен был лететь самолетом авиакомпании Bek Air, который разбился рано утром у аэропорта Алма-Аты.

Утепов рассказал, что прилетел в Алма-Ату из Усть-Каменногорска накануне в 22:30, а утром должен был отправиться в Нур-Султан. Он поставил будильник на пять утра и даже попросил персонал гостиницы разбудить его, передает РИА Новости. Несмотря на сработавший будильник и звонок с ресепшна, Утепов все равно проспал вылет. По его словам, такое случилось с ним впервые за два года.



