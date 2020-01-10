Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета в Алма-Ате

10 января 202012:45

Причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря прошлого года могло стать обледенение. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

В результате трагедии погибли 12 человек, ещё около 50 получили ранения, напоминает RT.

Между тем, ранее в МВД Казахстана рассматривали в качестве основных версий произошедшего техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия, напоминает РИА ФАН.

Опубликована запись переговоров с пилотом самолета, разбившегося в Алма-Ате

Ранее НСН писала, что житель Казахстана Асхат Утепов рассказал, что должен был лететь самолетом авиакомпании Bek Air, который разбился рано утром у аэропорта Алма-Аты.

Утепов рассказал, что прилетел в Алма-Ату из Усть-Каменногорска накануне в 22:30, а утром должен был отправиться в Нур-Султан. Он поставил будильник на пять утра и даже попросил персонал гостиницы разбудить его, передает РИА Новости. Несмотря на сработавший будильник и звонок с ресепшна, Утепов все равно проспал вылет. По его словам, такое случилось с ним впервые за два года.


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ФОТО: РИА Новости//Тимур Батыршин
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