Власти Казахстана назвали основную версию крушения самолета в Алма-Ате
Причиной крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air 27 декабря прошлого года могло стать обледенение. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
В результате трагедии погибли 12 человек, ещё около 50 получили ранения, напоминает RT.
Между тем, ранее в МВД Казахстана рассматривали в качестве основных версий произошедшего техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия, напоминает РИА ФАН.
Ранее НСН писала, что житель Казахстана Асхат Утепов рассказал, что должен был лететь самолетом авиакомпании Bek Air, который разбился рано утром у аэропорта Алма-Аты.
Утепов рассказал, что прилетел в Алма-Ату из Усть-Каменногорска накануне в 22:30, а утром должен был отправиться в Нур-Султан. Он поставил будильник на пять утра и даже попросил персонал гостиницы разбудить его, передает РИА Новости. Несмотря на сработавший будильник и звонок с ресепшна, Утепов все равно проспал вылет. По его словам, такое случилось с ним впервые за два года.
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