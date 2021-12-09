Владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера отправили в СИЗО

По решению суда бизнесмен, которого обвиняют в мошенничестве на 2,4 млрд рублей, проведёт в СИЗО два месяца - его заключили под стражу до 7 февраля 2022 года.

Август Мейер, а также его супруга Инна Мейер, были задержаны 8 декабря. По мнению следствия, он похитили у Сбербанка средства, которые были получены на развитие бизнеса интернет-ритейлера «Юлмарт», незадолго до его банкротства.