Владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера отправили в СИЗО
Московский суд Санкт-Петербурга арестовал владельца розничной сети «Рив Гош» и совладельца интернет-ритейлера «Юлмарт» Августа Мейера, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По решению суда бизнесмен, которого обвиняют в мошенничестве на 2,4 млрд рублей, проведёт в СИЗО два месяца - его заключили под стражу до 7 февраля 2022 года.
Август Мейер, а также его супруга Инна Мейер, были задержаны 8 декабря. По мнению следствия, он похитили у Сбербанка средства, которые были получены на развитие бизнеса интернет-ритейлера «Юлмарт», незадолго до его банкротства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru