Владелец «Рив Гош» обвинен мошенничестве

Владельцу сети «Рив Гош» Августу Мейеру предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что ему вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1 миллиард 428 миллионов 677 тысяч 453,77 рубля и 1 миллиард рублей. По данным правозащитников, Мейер активно пытается отнять имущество и может скрыться от следствия.

Обвинение предъявлено и жене Мейера Инне. Следствие попросило отправить ее под домашний арест.

Защитник Мейера напомнил, что расследование ведется уже пять лет и назвал дело «бизнес-конфликтом». Он попросил суд отпустить своего подзащитного под залог в 5 миллионов рублей, назначить ему запрет определенных действий или отправить под домашний арест.