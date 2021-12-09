Владелец «Рив Гош» обвинен мошенничестве

Владельцу сети «Рив Гош» Августу Мейеру предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что ему вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1 миллиард 428 миллионов 677 тысяч 453,77 рубля и 1 миллиард рублей. По данным правозащитников, Мейер активно пытается отнять имущество и может скрыться от следствия.

Обвинение предъявлено и жене Мейера Инне. Следствие попросило отправить ее под домашний арест.

Защитник Мейера напомнил, что расследование ведется уже пять лет и назвал дело «бизнес-конфликтом». Он попросил суд отпустить своего подзащитного под залог в 5 миллионов рублей, назначить ему запрет определенных действий или отправить под домашний арест.

Владелец сети «Рив Гош» задержан в Санкт-Петербурге

Сам обвиняемый попросил суд не арестовывать его и жену, так как боится за своих четверых детей, которые в таком случае могут быть переданы в детский дом.

8 декабря Августа и Инну Мейер задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 миллиардов рублей, которые были получены бизнесменами на развитие интернет-ритейлера «Юлмарт». Это произошло незадолго до банкротства компании, совладельцем которой был Мейер.

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ТЕГИ:МошенничествоБизнесСанкт-ПетербургПрокуратура
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