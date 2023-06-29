Вице-премьера Карачаево-Черкесии заподозрили в хищении более 100 млн рублей
Подозреваемую в создании преступного сообщества и хищении из госбюджета более 100 млн рублей замглавы Карачаево-Черкесии Ирину Гербекову суд отправил под домашний арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
При этом не уточняется, какой суд и когда вынес решение об избрании меры пресечения. Известно, что в рамках расследования дела было задержано семь человек.
По данным следствия, Гербекова была главой преступного сообщества, в которое входили руководители нижестоящих медицинских организаций региона, главные врачи, предприниматели. Похищенные ими средства выделялись в том числе на покупку лекарств, медоборудования и выплату зарплат медработникам.
Ранее блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест и запрет на пользование интернетом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков направил с вопросами о Суровикине к Минобороны
- Вице-премьера Карачаево-Черкесии заподозрили в хищении более 100 млн рублей
- Песков: В отношении Путина действует особый санитарно-эпидемиологический режим
- Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана
- В Госдуме заявили, что Украину в НАТО «никто не ждет»
- Пушилин заявил об улучшении российских позиций на краснолиманском направлении
- Новым гендиректором «Москвича» назначили Ханса-Петера Мозера
- В порту Петербурга обнаружили около 50 кг кокаина в контейнерах с бананами
- На Украине начались учения по отработке действий в случае ЧС на Запорожской АЭС
- Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах вместо ОБЖ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru