Вице-премьера Карачаево-Черкесии заподозрили в хищении более 100 млн рублей

При этом не уточняется, какой суд и когда вынес решение об избрании меры пресечения. Известно, что в рамках расследования дела было задержано семь человек.

По данным следствия, Гербекова была главой преступного сообщества, в которое входили руководители нижестоящих медицинских организаций региона, главные врачи, предприниматели. Похищенные ими средства выделялись в том числе на покупку лекарств, медоборудования и выплату зарплат медработникам.

Ранее блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест и запрет на пользование интернетом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



