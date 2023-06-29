Вице-премьера Карачаево-Черкесии заподозрили в хищении более 100 млн рублей

Подозреваемую в создании преступного сообщества и хищении из госбюджета более 100 млн рублей замглавы Карачаево-Черкесии Ирину Гербекову суд отправил под домашний арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

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При этом не уточняется, какой суд и когда вынес решение об избрании меры пресечения. Известно, что в рамках расследования дела было задержано семь человек.

По данным следствия, Гербекова была главой преступного сообщества, в которое входили руководители нижестоящих медицинских организаций региона, главные врачи, предприниматели. Похищенные ими средства выделялись в том числе на покупку лекарств, медоборудования и выплату зарплат медработникам.

Ранее блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест и запрет на пользование интернетом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: МВД России / скриншот с видео
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