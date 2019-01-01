Происшествия

Ветер сдул палаточный рынок в Чехове

2 июля20:36

Порывистый ветер сдул палатки универсальной ярмарки, организованной ООО «Мособлторг», на улице Гагарина в подмосковном Чехове, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Последствия разгула стихии удалось устранить оперативно. В результате инцидента никто не пострадал.

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