Происшествия
Последствия разгула стихии удалось устранить оперативно. В результате инцидента никто не пострадал.
Ветер сдул палаточный рынок в Чехове
2 июля20:36
Порывистый ветер сдул палатки универсальной ярмарки, организованной ООО «Мособлторг», на улице Гагарина в подмосковном Чехове, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Последствия разгула стихии удалось устранить оперативно. В результате инцидента никто не пострадал.
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