Ведерников: Среди погибших военных летчиков были двое бойцов Псковского гарнизона

Среди военных летчиков, которые погибли во время событий в России 24 июня, были двое военных Псковского территориального гарнизона, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора региона Михаила Ведерникова.

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Речь идет об экипаже Ка-52 — подполковнике Алексее Ворожцове и лейтенанте Денисе Олейникове.

Как отметил глава области, в России «вспыхнул и быстро прогорел вооруженный мятеж».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
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