Ведерников: Среди погибших военных летчиков были двое бойцов Псковского гарнизона
28 июня 202303:28
Среди военных летчиков, которые погибли во время событий в России 24 июня, были двое военных Псковского территориального гарнизона, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора региона Михаила Ведерникова.
Речь идет об экипаже Ка-52 — подполковнике Алексее Ворожцове и лейтенанте Денисе Олейникове.
Как отметил глава области, в России «вспыхнул и быстро прогорел вооруженный мятеж».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие фактически остановили гражданскую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru