В жилом доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон

В жилом доме на северо-востоке столицы взорвался газовый баллон. Как сообщает Москва 24, инцидент произошел в 12-этажом панельном доме в проезде Бестужевых.

В настоящее время проходит эвакуация жильцов. Пожарные прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших пока нет.

