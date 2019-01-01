Происшествия
В настоящее время проходит эвакуация жильцов. Пожарные прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших пока нет.
В жилом доме на северо-востоке Москвы взорвался газовый баллон
11 июля10:15
В жилом доме на северо-востоке столицы взорвался газовый баллон. Как сообщает Москва 24, инцидент произошел в 12-этажом панельном доме в проезде Бестужевых.
В настоящее время проходит эвакуация жильцов. Пожарные прибыли на место происшествия. Данных о пострадавших пока нет.
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