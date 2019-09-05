В здание ФСБ в Москве пришла женщина с гранатой
5 сентября09:28
В приемную ФСБ в центре Москвы пришла женщина, которая принесла с собой корпус гранаты, сообщает АГН Москва со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне, 4 сентября, в здании на улице Кузнецкий Мост. В приемную пришла 34-летняя жительница Подмосковья. Она пояснила, что купила корпус гранаты без взрывателя с рук на радиорынке «Царицыно».
Боеприпас был изъят и отправлен на исследование. Ведется проверка.
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