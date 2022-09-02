В Запорожской области военный Украины взорвал гранату при аресте

Военный Украины при аресте в городе Токмак Запорожской области взорвал гранату. Об этом сообщает ТАСС.

В Польше считают, что Украина должна войти в ЕС в течение нескольких лет

Помимо самого мужчины больше никто не пострадал.

В ходе военной операции часть Запорожской области перешла под контроль РФ.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: граната
ТЕГИ:Украина
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