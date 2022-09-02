В Запорожской области военный Украины взорвал гранату при аресте
2 сентября 202220:17
Военный Украины при аресте в городе Токмак Запорожской области взорвал гранату. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо самого мужчины больше никто не пострадал.
В ходе военной операции часть Запорожской области перешла под контроль РФ.
Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru