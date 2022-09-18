В Запорожской области неблагонадежных граждан начали выдворять на Украину
В Запорожской области начнут выдворять неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину при ведении подрывной деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
«В субботу [17 сентября] с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с администрацией региона», — пояснил собеседник агентства.
Так, один из жителей Запорожья воспользовался доступным для него административным ресурсом, чтобы организовывать и проводить несанкционированные митинги, пишет Газета.ru.
Еще один выдворенный пытался вести дестабилизирующую общественную безопасность.
Всего российские силовики выдворили четырех человек. Их доставили до блокпоста и зачитали каждому обвинение. В пешем порядке их отправили за пределы освобожденной территории в сторону Украины.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев-Live» рассказал, что российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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