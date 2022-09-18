В Запорожской области неблагонадежных граждан начали выдворять на Украину

«В субботу [17 сентября] с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с администрацией региона», — пояснил собеседник агентства.

Так, один из жителей Запорожья воспользовался доступным для него административным ресурсом, чтобы организовывать и проводить несанкционированные митинги, пишет Газета.ru.

Еще один выдворенный пытался вести дестабилизирующую общественную безопасность.

Всего российские силовики выдворили четырех человек. Их доставили до блокпоста и зачитали каждому обвинение. В пешем порядке их отправили за пределы освобожденной территории в сторону Украины.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев-Live» рассказал, что российские войска взяли в плен трех украинских диверсантов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

