В Ярославской области несколько поездов задержали по техническим причинам

Под Ярославлем три пассажирских поезда задержали более чем на два часа по техническим причинам, заявила пресс-служба Северной железной дороги.

Пассажирские поезда из Нижневартовска и Челябинска задержались по техпричинам

Поезд Москва — Воркута задержался на 2 часа 47 минут. Следующий в столицу из Абакана состав — на 2 часа 3 минуты, поезд Ярославль — Москва — на 2 часа и 6 минут. Также некоторые составы следуют с задержкой до 50 минут.

Пресс-служба компании отметила, что в вагонах поддерживается комфортная температура. В Ярославской области установилась аномально холодная погода.

Накануне на станции Электроугли в Московской области пассажирский поезд совершил вынужденную остановку после отключения системы отопления, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Георгий Зимарев
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