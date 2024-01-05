В Ярославской области несколько поездов задержали по техническим причинам
Под Ярославлем три пассажирских поезда задержали более чем на два часа по техническим причинам, заявила пресс-служба Северной железной дороги.
Поезд Москва — Воркута задержался на 2 часа 47 минут. Следующий в столицу из Абакана состав — на 2 часа 3 минуты, поезд Ярославль — Москва — на 2 часа и 6 минут. Также некоторые составы следуют с задержкой до 50 минут.
Пресс-служба компании отметила, что в вагонах поддерживается комфортная температура. В Ярославской области установилась аномально холодная погода.
Накануне на станции Электроугли в Московской области пассажирский поезд совершил вынужденную остановку после отключения системы отопления, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: перед смертью у режиссера Демидовой случился приступ васкулита
- В Ярославской области несколько поездов задержали по техническим причинам
- Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,1
- СМИ: Иран сократил поставки нефти в Китай для поддержания высоких цен
- Холдинг Фридмана потребовал с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank
- МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах на Рождество
- СМИ: Террористы ИГ прибывают в Германию под видом украинских беженцев
- Исследование: кофе поможет замедлить процесс старения и улучшить память
- Украинского миллионера Машурова объявили в розыск в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru