В Ярославской области несколько поездов задержали по техническим причинам

Поезд Москва — Воркута задержался на 2 часа 47 минут. Следующий в столицу из Абакана состав — на 2 часа 3 минуты, поезд Ярославль — Москва — на 2 часа и 6 минут. Также некоторые составы следуют с задержкой до 50 минут.

Пресс-служба компании отметила, что в вагонах поддерживается комфортная температура. В Ярославской области установилась аномально холодная погода.

Накануне на станции Электроугли в Московской области пассажирский поезд совершил вынужденную остановку после отключения системы отопления, напоминает «Радиоточка НСН».

