В Восточном Крыму откроют пункты временного размещения для туристов

«Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Туристы смогут получить в ПВР любую помощь, а также информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном движении и работе паромной переправы, отмечает «Свободная пресса».

Крючков указал, что на альтернативном маршруте работают пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп». Для проезда необходимы паспорта (для взрослых), свидетельства о рождении (для детей), документы на автомобиль, пишет RT.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Кубани, детали инцидента не уточнялись. По данным Минтранса, повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остаются на опорах. Движение на Крымском мосту приостановили. В результате ЧП погибли два человека — семейная пара из Новооскольского округа региона, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

