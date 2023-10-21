В Воронежской области выявили очаги африканской чумы свиней

На двух свинокомплексах в Воронежской области выявили очаги африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Отмечается, что очаги АЧС выявлены в Калачеевском районе. Указом губернатора области Александра Гусева введен карантин до 24 января 2024 года.

Специалисты проводят мероприятия по ликвидации очагов.

В сентября очаги АЧС выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах Краснодарского края. В столовой станицы Еремизино-Борисовская обнаружено около 50 килограммов зараженной свинины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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