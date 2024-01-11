В Воронежской области украинский дрон пробил кровлю нежилого здания
Украинский беспилотник пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области. Об этом заявил глава региона Александр Гусев.
«Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Возгорания не зафиксировано, пострадавших нет, указывает телеканал «360». Гусев подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее Минобороны сообщило, что над Ростовской, Тульской и Калужской областями было перехвачено три украинских беспилотника самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru