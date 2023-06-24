В Воронеже загорелась нефтебаза

В Воронеже загорелась нефтебаза. Кадры с пожаром публикуют местные Telegram-каналы.

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Над базой виден огромный столб дыма. Официальных заявлений о причине возгорания пока нет. В регионе накануне был введен режим КТО.

Губернатор области Александр Гусев сообщил, что в тушении принимают участие более ста пожарных и 30 единиц техники. По его данным, данных о жертвах на данный момент нет.

Ранее утром глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики выехали на помощь правительственным войска.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПожарВоронежская Область

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