В Воронеже загорелась нефтебаза
24 июня 202312:53
В Воронеже загорелась нефтебаза. Кадры с пожаром публикуют местные Telegram-каналы.
Над базой виден огромный столб дыма. Официальных заявлений о причине возгорания пока нет. В регионе накануне был введен режим КТО.
Губернатор области Александр Гусев сообщил, что в тушении принимают участие более ста пожарных и 30 единиц техники. По его данным, данных о жертвах на данный момент нет.
Ранее утром глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики выехали на помощь правительственным войска.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru