В Воронеже эвакуировали жильцов дома после атаки беспилотника
Жильцов дома в Воронеже, на который упали обломки беспилотника Украины, эвакуировали, сообщил глава города Вадим Кстенин.
По его словам, их временно разместили в школе.
Также стало известно, что в результате попадания в квартиру сбитых фрагментов беспилотника пострадал ребенок, заявил губернатор Александр Гусев. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Ей оказали помощь на месте.
В результате атаки в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух домах и ряде частных домов выбиты окна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru