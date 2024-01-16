В Воронеже эвакуировали жильцов дома после атаки беспилотника

Жильцов дома в Воронеже, на который упали обломки беспилотника Украины, эвакуировали, сообщил глава города Вадим Кстенин.

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По его словам, их временно разместили в школе.

Также стало известно, что в результате попадания в квартиру сбитых фрагментов беспилотника пострадал ребенок, заявил губернатор Александр Гусев. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Ей оказали помощь на месте.

В результате атаки в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух домах и ряде частных домов выбиты окна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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