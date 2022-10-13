СМИ: В Волынской, Ровенской и Львовской областях прогремели взрывы

По словам главы Львовской области Максима Козицкого, в результате ракетного удара пострадал один из военных объектов. Козицкий заявил, что это была повторная атака, уничтожено военное имущество, обошлось без жертв.

Также губернатор Львовской области в своем Telegram-канале рассказал об ударе в Золочевском районе. По его словам, из трех ракет две попали в цель, одну удалось сбить украинским системам ПВО.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался российским пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), что Киев стоит за взрывами в Крыму и в Белгороде. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

