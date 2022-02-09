В Вашингтоне шесть школ эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Шесть школ эвакуированы в Вашингтоне из-за поступивших сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным полиции, ни в одной из школ при проверке не было обнаружено взрывных устройств. Отмечается, что одна из школ получила сообщение об угрозе взрыва второй день подряд.
Среди школ, получивших подобные сообщения, были как частные, так и государственные.
Ранее 1 февраля сообщалось, что вблизи Миннеаполиса (штат Миннесота) погиб ученик школы при стрельбе на территории учебного заведения.
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