В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев

Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

В сообщении отмечается, что нападение было совершено в ходе задержания лица, совершившего административное правонарушение. Группа лиц попыталась нанести сотрудникам Росгвардии телесные повреждения, а также завладеть оружием. Попытка была пресечена, для этого бойцы произвели предупредительные выстрелы.

На данный момент подозреваемые задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителей власти, отмечает RT.



