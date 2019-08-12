В Ульяновске группа лиц напала на росгвардейцев
Группа численностью более десяти человек совершила нападение на сотрудников Росгвардии в Ульяновске. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.
В сообщении отмечается, что нападение было совершено в ходе задержания лица, совершившего административное правонарушение. Группа лиц попыталась нанести сотрудникам Росгвардии телесные повреждения, а также завладеть оружием. Попытка была пресечена, для этого бойцы произвели предупредительные выстрелы.
На данный момент подозреваемые задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении представителей власти, отмечает RT.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США заявили о крупнейшем за десятилетие риске для мировой экономики
- Новости за ночь: Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
- Астероид размером с пирамиду Хеопса летит в сторону Земли
- В разговорах о самоубийстве Эпштейна увидели русский след
- Трагедия в Сарове. Кем были погибшие сотрудники ядерного центра