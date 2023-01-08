В Югре на площади более 400 «квадратов» загорелось кафе
8 января 202303:16
Крупный пожар произошел в кафе в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Огонь бушует на площади в 432 «квадрата». В заведении общепита загорелась кровля по всей площади здания. Два человека спаслись самостоятельно. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.
Ранее более 20 человек были эвакуированы из жилого дома в Чебоксарах, в котором произошёл пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru