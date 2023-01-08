В Югре на площади более 400 «квадратов» загорелось кафе

Крупный пожар произошел в кафе в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Два человека погибли при пожаре в производственном здании в Петербурге

Огонь бушует на площади в 432 «квадрата». В заведении общепита загорелась кровля по всей площади здания. Два человека спаслись самостоятельно. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара.

Ранее более 20 человек были эвакуированы из жилого дома в Чебоксарах, в котором произошёл пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ХМАОПожары
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