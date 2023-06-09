В Уфе на железнодорожной станции загорелся склад ГСМ

На железнодорожном вокзале в Уфе произошло возгорание, сообщили в МЧС.

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По данным главного управления МЧС по Башкирии, произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов. В Telegram-каналах распространяются кадры, на которых виден большой столп черного дыма.

Причина возгорания неизвестна. Информации о пострадавших не поступало.

В Новосибирске 4 июня загорелась крыша здания Центральной клинической больницы. Огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ВокзалыПожарУфа

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