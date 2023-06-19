В турецкой провинции Эрзурум произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в турецкой провинции Эрзурум, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зарегистрированы в 14:43 в районе Ашкале. Сообщается, что очаг землетрясения залегал на глубине 12,52 километра.

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

Ранее сразу два толчка зарегистрировали во Франции. Первый подземный толчок зафиксировали в пятницу, 16 июня, в 18:38 (19:38 мск) около коммуны Крам-Шабан на границе департаментов Дё-Севр и Приморская Шаранта. Второй подземный толчок магнитудой 5 зафиксировали на западе Франции спустя менее 12 часов после первого землетрясения.

Накануне землетрясение магнитудой 5,0 произошло в акватории Тихого океана северо-восточнее курильского острова Итуруп, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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