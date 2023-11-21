В Тюмени нашли мертвой пропавшую неделю назад девочку

В Тюмени нашли тело пропавшей неделю назад 16-летней девочки, сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели нашли пропавший на Чукотке самолет

Информации о местонахождении ребенка не было с 14 ноября. Девочка пропала в центре Тюмени.

О причине смерти подростка и месте, где ее нашли, в сообщении не говорится.

В октябре волонтеры нашли живыми пропавших в Тюбменской области девочек 4 и 9 лет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли пятерых туристов, пропавших во время сплава по реке. В поисках участвовали полиция и спасатели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПодросткиТюмень

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