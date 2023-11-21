В Тюмени нашли мертвой пропавшую неделю назад девочку

Информации о местонахождении ребенка не было с 14 ноября. Девочка пропала в центре Тюмени.

О причине смерти подростка и месте, где ее нашли, в сообщении не говорится.

В октябре волонтеры нашли живыми пропавших в Тюбменской области девочек 4 и 9 лет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли пятерых туристов, пропавших во время сплава по реке. В поисках участвовали полиция и спасатели, передает «Радиоточка НСН».

