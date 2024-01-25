В Тульской области возбудили дело после отравления более 200 человек водой

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Согласно предварительным данным, более 200 человек заразились кишечной инфекцией.

Ранее сообщалось, что после ужина в арт-кафе FEST 12 в Екатеринбурге отравились около 200 человек. Отмечалось, что официально были подтверждены только девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией – именно столько пострадавших обратились к врачам, передает «Радиоточка НСН».

