В Тульской области возбудили дело после отравления более 200 человек водой

Следователи завели уголовное дело после того, как в городе Плавск Тульской области более 200 человек почувствовали себя плохо после употребления воды из крана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУСК.

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Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Согласно предварительным данным, более 200 человек заразились кишечной инфекцией.

Ранее сообщалось, что после ужина в арт-кафе FEST 12 в Екатеринбурге отравились около 200 человек. Отмечалось, что официально были подтверждены только девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией – именно столько пострадавших обратились к врачам, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ВодаУголовное Дело

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