В Тульской области возбудили дело после отравления более 200 человек водой
Следователи завели уголовное дело после того, как в городе Плавск Тульской области более 200 человек почувствовали себя плохо после употребления воды из крана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУСК.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Согласно предварительным данным, более 200 человек заразились кишечной инфекцией.
Ранее сообщалось, что после ужина в арт-кафе FEST 12 в Екатеринбурге отравились около 200 человек. Отмечалось, что официально были подтверждены только девять случаев заболевания острой кишечной инфекцией – именно столько пострадавших обратились к врачам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru