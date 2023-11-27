В Туле жильцам пострадавших от беспилотника квартир выплатят компенсацию

Они получат 100 тысяч рублей за вред здоровью, а также 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление. В наиболее пострадавших квартирах заменят стеклопакеты, также будет оказана помощь в ремонте помещений. Управляющие компании города уже приступили к работе.

Ранее на камеру попал момент взрыва беспилотного летательного аппарата в Туле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

