В Туле жильцам пострадавших от беспилотника квартир выплатят компенсацию

Жильцы квартир, пострадавшие от падения украинского беспилотника, будут выплачены компенсации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Алексея Дюмина.

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле

Они получат 100 тысяч рублей за вред здоровью, а также 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества. Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление. В наиболее пострадавших квартирах заменят стеклопакеты, также будет оказана помощь в ремонте помещений. Управляющие компании города уже приступили к работе.

Ранее на камеру попал момент взрыва беспилотного летательного аппарата в Туле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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