В ЦИК заявили о хакерских атаках на портал комиссии

Хакерские атаки идут на избирательную систему, на портал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, их число может увеличиться. Об этом сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

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По его словам, любой выборный процесс, который происходит в России, представляет собой «интерес некоторых товарищей». Лопатин напомнил, что государственная автоматизированная система «Выборы не подключена к интернету.

«С точки зрения организации проведения выборов, я думаю, что у нас проблем не возникнет», - подчеркнул он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти Донецкой народной республики откажутся от публикации адресов избирательных участков из соображений безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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