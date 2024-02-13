В ЦИК заявили о хакерских атаках на портал комиссии
Хакерские атаки идут на избирательную систему, на портал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, их число может увеличиться. Об этом сообщил член ЦИК Антон Лопатин.
По его словам, любой выборный процесс, который происходит в России, представляет собой «интерес некоторых товарищей». Лопатин напомнил, что государственная автоматизированная система «Выборы не подключена к интернету.
«С точки зрения организации проведения выборов, я думаю, что у нас проблем не возникнет», - подчеркнул он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти Донецкой народной республики откажутся от публикации адресов избирательных участков из соображений безопасности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЦИК заявили о хакерских атаках на портал комиссии
- «Слово пацана» и «Золотое дно» стали самыми популярными сериалами у россиян в январе
- Четыре беспилотника ВСУ сбили над Белгородской и Брянской областями
- На Кавминводах в 2023 году объем оказанных санаторных услуг вырос на 17%
- СМИ: Байден призвал Израиль признать Палестину
- ИИ нашёл элементы плагиата в фильме «Мастер и Маргарита»
- Россиянам дали советы по выбору букета на День святого Валентина
- «Зона СВО - не постирочная»: Бородин заявил, что Киркорову не вернут работу
- «Всегда помогал»: Захарова заявила, что Киркоров привез в ДНР гумпомощь
- Ракетная опасность объявлена в одном из районов Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru