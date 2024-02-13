В ЦИК заявили о хакерских атаках на портал комиссии

По его словам, любой выборный процесс, который происходит в России, представляет собой «интерес некоторых товарищей». Лопатин напомнил, что государственная автоматизированная система «Выборы не подключена к интернету.

«С точки зрения организации проведения выборов, я думаю, что у нас проблем не возникнет», - подчеркнул он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти Донецкой народной республики откажутся от публикации адресов избирательных участков из соображений безопасности, передает «Радиоточка НСН».

