В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой

Ранее неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль рядом с одним из небоскребов комплекса «Москва-Сити». По данным СМИ, мужчина сел в автомобиль и начал угрожать водителю пистолетом. Находившийся за рулем смог убежать, после чего злоумышленник вышел из машины и бросил в нее учебную гранату. В результате взрыва в автомобиле выбиты стекла. Пострадавших нет. 3 августа сотрудники полиции задержали мужчину, бросившего учебную гранату в автомобиль у одного из небоскребов комплекса «Москва-Сити», передает «Радиоточка НСН».

