В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой

Авария произошла на Моховой улице в центре Москвы, после чего случился конфликт между водителями, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что один водитель, по словам очевидцев, применил травматическое оружие. На место приехали медики, полиция, временно перекрыт участок дороги.

Бросившего гранату в «Москва-Сити» мужчину задержали

Ранее неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль рядом с одним из небоскребов комплекса «Москва-Сити». По данным СМИ, мужчина сел в автомобиль и начал угрожать водителю пистолетом. Находившийся за рулем смог убежать, после чего злоумышленник вышел из машины и бросил в нее учебную гранату. В результате взрыва в автомобиле выбиты стекла. Пострадавших нет. 3 августа сотрудники полиции задержали мужчину, бросившего учебную гранату в автомобиль у одного из небоскребов комплекса «Москва-Сити», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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