В центре канадской Оттавы произошла стрельба
23 декабря 202100:53
Стрельба из огнестрельного оружия произошла в центре столицы Канады, в результате чего один человек был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Мужчина, получивший огнестрельные ранения, был госпитализирован. Его состояние оценивается как критическое.
В районе места происшествия перекрыто движение, ведется поиск стрелявшего. О других пострадавших не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru