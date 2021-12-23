В центре канадской Оттавы произошла стрельба

Стрельба из огнестрельного оружия произошла в центре столицы Канады, в результате чего один человек был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

При стрельбе в Техасе погиб человек

Мужчина, получивший огнестрельные ранения, был госпитализирован. Его состояние оценивается как критическое.

В районе места происшествия перекрыто движение, ведется поиск стрелявшего. О других пострадавших не сообщается.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаКанада
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