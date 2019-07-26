В Тамбовской области в ДТП погибли три человека

На 208-м километре автодороги «Тамбов-Воронеж» произошло ДТП, в котором погибли три человека.

32-летний водитель «Митсубиси» выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Калина», которой управляла 51-летняя местная жительница

В результате аварии на месте погибла водитель «Лады» и ее 5-месячный внук. 29-летняя дочь водителя - мама ребенка была госпитализирована. В больницу доставили и водителя иномарки, который позже скончался.

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