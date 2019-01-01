В Свердловской области произошло серьезное ДТП

Автомобиль «Volvo» съехал с дорожного полотна перевернулся на 332-м километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, передает РЕН.

По предварительным данным, водитель шел на обгон, но не справился с управлением. Мужчина не был пристегнут, он вылетел в люк.

У пострадавшего оторвало ногу, что привело к его гибели.

