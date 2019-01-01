Происшествия

В Свердловской области произошло серьезное ДТП

8 июля22:37

Автомобиль «Volvo» съехал с дорожного полотна перевернулся на 332-м километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, передает РЕН.

По предварительным данным, водитель шел на обгон, но не справился с управлением. Мужчина не был пристегнут, он вылетел в люк.

У пострадавшего оторвало ногу, что привело к его гибели.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП