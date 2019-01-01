Происшествия
У пострадавшего оторвало ногу, что привело к его гибели.
В Свердловской области произошло серьезное ДТП
8 июля22:37
Автомобиль «Volvo» съехал с дорожного полотна перевернулся на 332-м километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов, передает РЕН.
По предварительным данным, водитель шел на обгон, но не справился с управлением. Мужчина не был пристегнут, он вылетел в люк.
У пострадавшего оторвало ногу, что привело к его гибели.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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