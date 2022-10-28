В Ставропольском крае предотвратили теракт на административном объекте
ФСБ предотвратила теракт на административном объекте в Ставропольском крае, атаку готовили сторонники украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители задержали группу из четырех человек, пишет Ura.ru.
«Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
При обысках у злоумышленников обнаружили огнестрельное оружие, взрывные устройства и компоненты для их изготовления, методическую литературу по организации массовых беспорядков.
Отмечается, что подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе, напоминает «Свободная пресса». Спецслужба задержала гражданина Украины, который планировал террористическую атаку с применением переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла».
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