В Ставропольском крае предотвратили теракт на административном объекте

Правоохранители задержали группу из четырех человек, пишет Ura.ru.

«Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

При обысках у злоумышленников обнаружили огнестрельное оружие, взрывные устройства и компоненты для их изготовления, методическую литературу по организации массовых беспорядков.

Отмечается, что подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе, напоминает «Свободная пресса». Спецслужба задержала гражданина Украины, который планировал террористическую атаку с применением переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла».

