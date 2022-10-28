В Ставропольском крае предотвратили теракт на административном объекте

ФСБ предотвратила теракт на административном объекте в Ставропольском крае, атаку готовили сторонники украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске

Правоохранители задержали группу из четырех человек, пишет Ura.ru.

«Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.

При обысках у злоумышленников обнаружили огнестрельное оружие, взрывные устройства и компоненты для их изготовления, методическую литературу по организации массовых беспорядков.

Отмечается, что подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе, напоминает «Свободная пресса». Спецслужба задержала гражданина Украины, который планировал террористическую атаку с применением переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактСтавропольский КрайФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры