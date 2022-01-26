В США при взрыве на заводе пострадали шесть человек
Взрыв произошел на химическом предприятии в Уэстлейке (Луизиана, США), в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на заводе компании Westlake Chemical. Взорвался резервуар с этилендихлоридом.
Отмечается, что пять из шести пострадавших госпитализированы. Их состояние не уточняется. Начато расследование для выяснения причин взрыва.
Ранее сообщалось, что 20 января три человека пострадали при разгерметизации баллона с фреоном на молочно-консервном заводе в Новосибирской области в городе Купино.
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