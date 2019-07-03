В США горят миллионы литров бурбона

Минтруд позволит россиянкам работать дальнобойщиками и машинистами в метро Путин назвал преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году В Госдуму внесли проект закона о запрете продажи смартфонов без российского ПО Жительница Тюмени была вынуждена уволиться с работы на госслужбе из-за участия в конкурсе журнала Playboy В России придумали способ борьбы со старыми автомобилями низкого экологического класса