В США еще четверых россиян обвинили в кибермошенничестве
Четверым россиянам в США предъявлены обвинения в совершении киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. прокурора штата Массачусетс Натаниэля Менделя.
Отмечается, что россияне обвиняются в хакерских махинациях в ходе торгов на бирже. Обвинения были выдвинуты в Бостоне.
Мендель отметил, что двое из четверых россиян ранее уже обвинялись в совершении преступлений подобного рода. В частности, один россиянин обвинялся в попытке влияния на американские выборы в 2016 году.
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