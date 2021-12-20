В США еще четверых россиян обвинили в кибермошенничестве

Четверым россиянам в США предъявлены обвинения в совершении киберпреступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. прокурора штата Массачусетс Натаниэля Менделя.



Отмечается, что россияне обвиняются в хакерских махинациях в ходе торгов на бирже. Обвинения были выдвинуты в Бостоне.

Мендель отметил, что двое из четверых россиян ранее уже обвинялись в совершении преступлений подобного рода. В частности, один россиянин обвинялся в попытке влияния на американские выборы в 2016 году.

