Происшествия

В Сочи в ДТП погибли два человека

18 июля00:34

Вечером 17 июля на улице Урожайной в Адлерском районе Сочи водитель ВАЗ-2107 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.

55-летняя женщина из Мурманска и местный мужчина, возраст которого около 60 лет, скончались на месте.

Обстоятельства инцидент уточняются, сообщают «Кубанские Новости».

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП