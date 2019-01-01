Происшествия
Обстоятельства инцидент уточняются, сообщают «Кубанские Новости».
В Сочи в ДТП погибли два человека
18 июля00:34
Вечером 17 июля на улице Урожайной в Адлерском районе Сочи водитель ВАЗ-2107 сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.
55-летняя женщина из Мурманска и местный мужчина, возраст которого около 60 лет, скончались на месте.
Обстоятельства инцидент уточняются, сообщают «Кубанские Новости».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП
Горячие новости
- Арестован начальник УГИБДД Новгородской области
- Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
- Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта
- Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили более 130 млн рублей
- В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию