В Сочи горит трехэтажное здание

Трехэтажное здание горит в Сочи на Санаторной улице. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пожар распространился на 230 кв. метров.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СочиПожарПожарные
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