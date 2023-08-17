В Сочи дети отравились парами хлора в бассейне санатория
Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку в связи с отравлением детей парами хлора в бассейне санатория.
После посещения бассейна дети почувствовали удушье и недомогание. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.
Угрозы жизни детей нет. Количество пострадавших уточняется. Роспотребнадзор взял пробы воды.
Во Владимире в четверг 17 человек отравились шаурмой. Управление Роспотребнадзора объявило проверку по факту острой кишечной инфекции у посетителей трех заведений общепита, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко счел цели спецоперации на Украине достигнутыми
- В Сочи дети отравились парами хлора в бассейне санатория
- Силы ПВО сбили беспилотник в Шебекинском округе
- Экс-разведчик Риттер: Россия скоро освободит Купянск и Харьков
- Лукашенко признался в ненависти к деньгам
- Трамп заявил о попытке посадить его в тюрьму пожизненно
- СМИ: Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией
- Лукашенко объяснил отказ Путина брать Киев в первые дни СВО
- Медведев проиграл Звереву в третьем круге «Мастерса» в США
- Суд в Москве арестовал иностранца по обвинению в шпионаже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru