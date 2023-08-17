В Сочи дети отравились парами хлора в бассейне санатория

Прокуратура Лазаревского района Сочи начала проверку в связи с отравлением детей парами хлора в бассейне санатория.

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После посещения бассейна дети почувствовали удушье и недомогание. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Угрозы жизни детей нет. Количество пострадавших уточняется. Роспотребнадзор взял пробы воды.

Во Владимире в четверг 17 человек отравились шаурмой. Управление Роспотребнадзора объявило проверку по факту острой кишечной инфекции у посетителей трех заведений общепита, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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