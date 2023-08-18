В Сочи 10 детей-спортсменов госпитализировали после посещения бассейна

По данным ведомства, в санаторий в Лазаревском районе прибыли 14 детей и 7 сопровождающих тренеров из Москвы, отмечает Ura.ru.

«Они посетили сауну и бассейн. После чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость», — рассказал представитель Роспотребнадзора.

Три бригады скорой помощи госпитализировали 10 человек, пишет «Свободная пресса». Роспотребнадзор отобрал пробы воды из двух бассейнов и передал информацию об инциденте в прокуратуру Краснодарского края.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство, все госпитализированные — дети, угрозы их жизни нет.

