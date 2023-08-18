В Сочи 10 детей-спортсменов госпитализировали после посещения бассейна
Группу спортсменов госпитализировали в Сочи после посещения бассейна санатория «Аврора». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным ведомства, в санаторий в Лазаревском районе прибыли 14 детей и 7 сопровождающих тренеров из Москвы, отмечает Ura.ru.
«Они посетили сауну и бассейн. После чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость», — рассказал представитель Роспотребнадзора.
Три бригады скорой помощи госпитализировали 10 человек, пишет «Свободная пресса». Роспотребнадзор отобрал пробы воды из двух бассейнов и передал информацию об инциденте в прокуратуру Краснодарского края.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство, все госпитализированные — дети, угрозы их жизни нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Yeni Şafak: Глава МИД Турции обсудит с Лавровым и Кулебой зерновую сделку
- Крючков предупредил о возможных звуках взрывов в разных районах Крыма
- Завербованный украинский дезертир сдался российским военным под Херсоном
- В Сочи 10 детей-спортсменов госпитализировали после посещения бассейна
- Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов ИГИЛ
- В Иркутской области загорелся гипермаркет на площади 800 кв. м
- WP: В конгрессе США выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки
- ВОЗ: за 28 дней рост заболеваемости COVID-19 в мире увеличился на 63%
- В Германии признали провал контрнаступления Украины
- Белый дом: США готовы к переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru