В Сочи 10 детей-спортсменов госпитализировали после посещения бассейна

Группу спортсменов госпитализировали в Сочи после посещения бассейна санатория «Аврора». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор.

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По данным ведомства, в санаторий в Лазаревском районе прибыли 14 детей и 7 сопровождающих тренеров из Москвы, отмечает Ura.ru.

«Они посетили сауну и бассейн. После чего пожаловались на кашель, недомогание и слабость», — рассказал представитель Роспотребнадзора.

Три бригады скорой помощи госпитализировали 10 человек, пишет «Свободная пресса». Роспотребнадзор отобрал пробы воды из двух бассейнов и передал информацию об инциденте в прокуратуру Краснодарского края.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство, все госпитализированные — дети, угрозы их жизни нет.

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ФОТО: РИА Новости
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