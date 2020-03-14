В СМИ появилась новая информация о «минировании» авиарейса из Новосибирска
Анонимный источник сообщил в «минировании» самолета, летящего из Новосибирска в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
Сведения стали известны от источника агентства в правоохранительных органах.
«После вылета самолета из Новосибирска поступило анонимное сообщение о его «минировании»», — рассказали в правоохранительных органах.
Планируется, что борт приземлится, как и запланировано, в Шереметьево ориентировочно в 18:30 (мск), уточняет Газета.ru.
Ранее 14 марта, в субботу стало известно об аналогичном сообщении о самолете, следовавшем рейсом Челябинск-Москва, и еще двух «заминированных» лайнерах. Лайнер, следовавший из Москвы в Челябинск, экстрено приземлился в Казани. SSJ-100 обследуют взрывотехники. Также сообщения о бомбах касались Airbus A320, летевший из столицы в Тюмень, и Boeing 737 рейса Иркутск-Москва.
Ранее бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН сообщил о рекомендациях для экипажа воздушного судна во время внештатных ситуаций и подтвердил, что часть информации пассажирам действительно не сообщается.
«Про террористов, если об этом в курсе только экипаж, а пассажиры ничего не видят, возможно, не будут говорить. А сделают это сообщение мягче о каком-то вынужденном развороте на другой аэродром, чтобы люди не впадали в панику. Паника на борту – это очень опасно», - отметил эксперт.
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