В СМИ появилась новая информация о «минировании» авиарейса из Новосибирска

Планируется, что борт приземлится, как и запланировано, в Шереметьево ориентировочно в 18:30 (мск), уточняет Газета.ru.

Ранее 14 марта, в субботу стало известно об аналогичном сообщении о самолете, следовавшем рейсом Челябинск-Москва, и еще двух «заминированных» лайнерах. Лайнер, следовавший из Москвы в Челябинск, экстрено приземлился в Казани. SSJ-100 обследуют взрывотехники. Также сообщения о бомбах касались Airbus A320, летевший из столицы в Тюмень, и Boeing 737 рейса Иркутск-Москва.

Ранее бывший военный лётчик, майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в эфире НСН сообщил о рекомендациях для экипажа воздушного судна во время внештатных ситуаций и подтвердил, что часть информации пассажирам действительно не сообщается.

«Про террористов, если об этом в курсе только экипаж, а пассажиры ничего не видят, возможно, не будут говорить. А сделают это сообщение мягче о каком-то вынужденном развороте на другой аэродром, чтобы люди не впадали в панику. Паника на борту – это очень опасно», - отметил эксперт.

